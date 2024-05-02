Боец Александр Коломыцев умер в возрасте 37 лет

В Ростове-на-Дону скончался известный боец Александр Коломыцев. По информации SHOT, спортсмен ушёл из жизни во сне.

Как стало известно, накануне Александр прилетел в свой родной город из Москвы, где ему предстояла операция на руке. В квартире он находился один. Родственники, не сумев дозвониться до спортсмена в течение нескольких часов, решили вскрыть дверь и обнаружили его тело.

Александр Коломыцев был чемпионом России по К-1 и ММА, а также чемпионом международного турнира по рукопашному бою. Два года назад он начал заниматься кулачными боями и вскоре стал чемпионом Гран-при Hardcore FC в супертяжёлом весе. В кулачных боях у него была идеальная статистика: четыре победы и ни одного поражения. В последние годы он тренировался у легендарного тренера Тараса Кияшко.

У Александра остались трое детей. Прощание с ним пройдёт завтра в Ростове-на-Дону по адресу улица Писательская, 46. Похоронят спортсмена в Астрахани.