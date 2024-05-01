Прыгнувшую с Яхтенного моста голую девушку не стали штрафовать и задерживать

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что девушку с зелёными волосами, которая прыгнула голышом с Яхтенного моста в Санкт-Петербурге, не стали штрафовать и задерживать. Об этом сообщает 78.ru

По данным полиции, девушку доставили в медицинское учреждение с отравлением психостимуляторами.

Напомним, ранее эта девушка прогуливалась нагой под окнами жилых домов. Затем она прошла по проезжей части в сторону ТРК «Питерленд» без одежды. Когда полицейские попытались её задержать, она прыгнула с 19-метрового моста в воду. Однако далеко уплыть ей не удалось — она выбралась из ледяной воды и была задержана.