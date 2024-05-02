Рязанский священник объяснил, почему Великий четверг называют Чистым

Страстная неделя — духовная макушка года. И именно с четверга стартует череда её самых важных богослужебных дней.

Великий четверг часто именуют Чистым. И дело тут вовсе не в народной традиции, по которой к четвергу нужно вымыть все окна и убраться дома.

В рамках рубрики «Батюшка подскажет» настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) объясняет: четверг именуется Чистым, так как церковь облачается в необыкновенную благодать и единство с Господом. В этот день Иисусом Христом было установлено таинство Евхаристии, то есть причастие.

Вспоминаем, в чём важный смысл этого таинства и к чему оно призывает христиан.