Четверг, 2 мая, 2024

Рязанский священник объяснил, почему Великий четверг называют Чистым

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото с сайта freepik.com

Страстная неделя — духовная макушка года. И именно с четверга стартует череда её самых важных богослужебных дней.

Великий четверг часто именуют Чистым. И дело тут вовсе не в народной традиции, по которой к четвергу нужно вымыть все окна и убраться дома.

В рамках рубрики «Батюшка подскажет» настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) объясняет: четверг именуется Чистым, так как церковь облачается в необыкновенную благодать и единство с Господом. В этот день Иисусом Христом было установлено таинство Евхаристии, то есть причастие.

Вспоминаем, в чём важный смысл этого таинства и к чему оно призывает христиан.

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