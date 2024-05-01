Среда, 1 мая, 2024

Где и когда в Рязани можно освятить куличи перед Пасхой

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото с сайта freepik.com

7info рассказывает рязанцам, где, когда и во сколько в Рязани можно будет освятить куличи, яйца и творожную пасху накануне Светлого праздника.

Традиционно освящать пасхальные яства в храмах Рязани будут накануне Пасхи. В этом году её встретят 5 мая, следовательно, освятить куличи, яйца и творожную пасху можно 4 мая.

В кафедральном соборе Рождества Христова в Кремле освещение пасхальной снеди начнётся сразу после Литургии. Она начнётся в 8 утра.

В Борисо-Глебском соборе освящать снедь будут с 11 до 20 часов. В храме Спаса на Яру — с 12 до 17 часов.

В Вознесенском храме освящать куличи, яйца и творожную пасху будут с 11 до 19 часов. В Сретенском храме — с 10 до 20 часов. В Благовещенском храме — после Литургии, как и в Казанском женском монастыре.

В храме Великомученицы Екатерины освящать куличи начнут после утренней Литургии и до 20 часов. В храме в честь иконы Божией Матери «Всецарица» — с 11 до 16 часов.

Иоанно-Кронштадский храм приглашает прихожан освятить снедь 4 мая с 09.30 до 19.30

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