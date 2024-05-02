Четверг, 2 мая, 2024

Нефтяники вместе с другими рязанцами высадили в ЦПКиО семейные клумбы

Автор: 7info

Опубликовано

В Центральном парке культуры и отдыха в Рязани сотрудники нефтеперерабатывающей компании, а также других дочерних обществ Роснефти региона стали участниками акции «Семейная аллея славы»,
которая приурочена к Году семьи. Вместе с другими жителями города они посадили «семейные клумбы».

Благодаря совместной работе неравнодушных людей в парке появились клумбы со спиреей японской, зимостойкой розой ругоза, многолетним можжевельником казацким, елью колючей.

Для участников акции организовали интерактивную программу и музыкальный ринг.

«Рязанская нефтеперерабатывающая компания – это большая семья специалистов, которые увлечены своим делом. Нас более 3 тысяч семисот человек. И как в настоящей семье у нас сложились свои традиции. Одна из них — это забота и внимание к окружающей среде, месту, где мы работаем, живём, вместе с семьями любим проводить свободное время, — сказал заместитель генерального директора по ПБ, ОТ и ООС АО «РНПК» Евгений Макеев. — Центральный парк для рязанцев – это одно из самых популярных и любимых место отдыха. В его благоустройство и развитие город вкладывает много усилий. Мы рады внести свой посильный вклад в его озеленение».

Коллектив РНПК регулярно участвует в городских, областных и федеральных субботниках по благоустройству и очистке города от мусора, а также в акциях по озеленению. В 2023 году нефтяники высадили более 330 саженцев дуба, тополя пирамидального и липы широколистной на разных площадках города – в деревне Турлатово Рязанского района, в микрорайоне Дашково-Песочня на улице Зубковой, Соколова, Шереметьевской, на территории школы No75 и в сквере М.Д. Скобелева, а также в Кальном на улице Быстрецкой.

Нефтяники вместе с другими рязанцами высадили в ЦПКиО семейные клумбы
Нефтяники вместе с другими рязанцами высадили в ЦПКиО семейные клумбы
Нефтяники вместе с другими рязанцами высадили в ЦПКиО семейные клумбы
Нефтяники вместе с другими рязанцами высадили в ЦПКиО семейные клумбы
Нефтяники вместе с другими рязанцами высадили в ЦПКиО семейные клумбы
Нефтяники вместе с другими рязанцами высадили в ЦПКиО семейные клумбы

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