Четверг, 2 мая, 2024

Мужчина сломал нос продавщице, требуя сказать, где находится Монголия

Автор: 7info

Опубликовано

People фото создан(а) rawpixel.com - ru.freepik.com

В одном из магазинов Курской области произошёл ужасный инцидент: посетитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил продавщицу в посёлке Петрин, требуя от неё ответа на вопрос о местонахождении Монголии.

56-летняя Марина, работавшая в этом магазине, закрывала торговую точку, когда в неё ворвался мужчина. Он схватил женщину за волосы и начал наносить удары по лицу и телу. Марина утверждает, что в этот момент он требовал от неё сказать, «где находится Монголия».

После избиения мужчина убежал, не тронув деньги в кассе и товары на полках. Позже он спокойно возвращался в этот же магазин за алкоголем. На вопросы, почему он избил женщину, он отвечал, что просто не знает.

Агрессивного мужчину нашли и допросили. Им оказался уроженец Иркутской области, который переехал жить в Петрин в начале этого года. По словам пострадавшей, после допроса нападавшего отпустили, а в возбуждении уголовного дела ей отказали якобы из-за того, что судмедэкспертиза не установила степень нанесённого вреда. Хотя у продавщицы диагностировали перелом носа и сотрясение мозга. Марине наложили восемь швов на лицо. Долгое время она не могла нормально есть и пить из-за болей.

Сейчас женщина боится выходить на улицу без мужа и проходит лечение у психологов. Она обратилась в местную прокуратуру с требованием наказать виновного в её избиении, сообщает телеграм-канал SHOT.

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