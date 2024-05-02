Под маской Матрёшки скрывалась Анастасия Стоцкая

В воскресенье, 28 апреля, в эфир НТВ вышел второй полуфинал главного шоу страны «Маска» (12+). Десятым участником, раскрывшим тайну своей личности, стала певица и актриса Анастасия Стоцкая: она скрывалась под маской Матрёшки. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Матрёшка: «Надеюсь, что мои номера запомнились зрителям, ведь я относилась к каждому выступлению с большим трепетом и любовью. Честно, совершенно не рассчитывала, что доберусь так далеко, думала, 4-5 программ максимум. Больше всего я боялась, что Филипп меня сразу же раскусит, ведь он меня очень хорошо знает, мы много лет работали вместе. И в какой-то момент мне даже показалось, что он просто делает вид, что не узнаёт меня. Пожалуй, сложнее далось для меня общение с жюри. Я могу играть комедийных характерных персонажей в театре, когда у меня прописан текст, но импровизировать здесь и сейчас, остроумно парировать неожиданные вопросы жюри – нужно иметь определённый талант. Особенно вопросы Регины ставили меня в тупик. Наверное, многим я казалась скучной, высокомерной, зажатой, во всяком случае так писали зрители в Сети. Но я боялась, что меня рассекретят, поэтому выбрала тактику загадочности и немногословия».

По правилам проекта, в каждом выпуске маски дают несколько подсказок о себе. Так, Матрёшка сразу заявила: «Я Матрёшка, простушка снаружи, многогранная и сложная внутри» (Анастасия – многогранная личность, она не только певица, но и актриса мюзиклов, театра и кино), затем рассказала, что любит кино (Стоцкая снялась в нескольких фильмах), а после добавила: «Луна, прекрасная луна с её морем спокойствия. Как она далека уже от меня…» (свой творческий путь Анастасия начинала в «Театре Луны»). Матрёшка намекнула на свой возраст, сказав, что она ещё молодая и на чердак к старым сундукам, шахматам, лыжам и домино не собирается (Стоцкая сыграла роль Флоренс Васси в мюзикле «Шахматы»). Также маска рассказала, что «вчера освежила рисунки на платье! Краски надышалась» (Анастасия признаётся, что ей нравится запах малярной краски), а после задумалась: «В Самаре я была у Алевтины, в Суздале – у Антонины. В Череповце – у Варвары, в Вологде – у Тамары. Или наоборот? Забыла уже» (Анастасия признаётся, что плохо запоминает имена людей). Однажды Матрёшка сказала: «Да я сама быстрее шваброй пройдусь, и чисто будет. Ни одной пылинки, ни одной соринки» (У Стоцкой аллергия на пыль), а после добавила, что она, как и большинство москвичей, не совсем из Москвы (Анастасия переехала с семьёй в Москву в возрасте 10 лет). А ещё Матрёшка призналась, что никогда не мечтала, чтобы её на улицах узнавали (Стоцкая признаётся, что никогда не хотела стать знаменитой).

Свой путь в шоу Матрёшка начала с арии Царицы ночи: Дима Билан и Валерия предположили, что это Тося Чайкина. Спустя неделю Матрёшка вышла на сцену с хитом Билли Айлиш Bad Guy: Регина Тодоренко решила, что это Севиль. Затем Матрёшка исполнила «В космосе» группы SEREBRO, «Абсент» Елены Ваенги, Dark Horse Кэти Перри и Джуси Джея и романс «Мохнатый шмель»: по версиям звёздных судей, под этой маской могли скрываться Маргарита Суханкина, Пелагея, Елена Воробей, Дарья Блохина или Ева Власова. После выступлений Матрёшки с песнями Money, Money, Money группы Abba, «Любовь и одиночество» Ларисы Долиной и «Выше» Нюши появилось ещё несколько предположений: Марина Федункив, Елена Валюшкина, Анжелика Агурбаш и Елена Терлеева. Пожалуй, самой неожиданной оказалась версия Регины Тодоренко: она решила, что под маской Матрёшки мог скрываться… Сергей Пенкин. Впервые предположение о том, что в этой маске может быть Анастасия Стоцкая, появилось у Филиппа Киркорова в 10 выпуске, когда маска исполнила «Серые глаза» Ирины Салтыковой. Во втором полуфинале Филипп Киркоров лишь укрепился в своей версии, услышав в исполнении Матрёшки песню Nothing Compares 2 U Шинейд О’Коннор.

По итогам второго полуфинала в номинации оказались Кот и Матрёшка. Члены жюри решили, что продолжить свой путь в проекте должен Кот. Перед тем, как Матрёшка сняла маску, судьи назвали свои последние версии: Регина Тодоренко решила, что это Надежда Ангарская, Тимур Родригез не смог остановиться на одном имени, поэтому назвал сразу три – Ева Власова, Анжелика Агурбаш и Дарья Блохина, Валерия услышала в этой маске Анастасию Макееву, а Филипп Киркоров и Эльчин Азизов решили, что это Анастасия Стоцкая.

Анастасия Стоцкая: «Я, конечно, хочу поблагодарить всех, кто делает этот удивительный проект, каждого человека, продюсеров, всех-всех-всех. Вы фантастические и профессиональные люди, работать с вами огромное удовольствие. Я не знаю вообще, как вам это удаётся, дорогое жюри. Сколько эпитетов, сколько восторженных слов и по делу и не всегда, как мне кажется, вы говорили. Это, конечно, безумно приятно и окрыляет. Спасибо каждый раз вновь приходящему члену жюри. Валерия, вас обожаю, просто красавица и вечная молодость, восхищаюсь вами и люблю. Тимур – это человек-оркестр. Юмор, интеллект, обожаю тебя. Регина – красавица, талантливая певица, актриса. Знаешь, мне всегда очень нравится в артистах, когда в них есть детская непосредственность. Это так очаровательно, так обаятельно, сохрани это в себе навсегда. Ну и, конечно же, мой любимый дорогой учитель, я, стоя на этой сцене, вспомнила, как когда-то 20 с лишним лет назад ты пришёл и в зрительном зале меня увидел, и в общем-то открыл мне дверь в искусство практически. Столько лет ты рядом. Для меня это было очень ответственно, нужно было соответствовать всегда какому-то статусу. Спасибо, я тебя безумно люблю».

Филипп Киркоров: «Настенька, то, что ты приняла участие в этом проекте – это удивительный подвиг с твоей стороны, потому что я знаю, как ты всегда осторожно относишься к шоу-бизнесу. Даже когда я пригласил тебя на наш мюзикл, ты держалась в стороне от эстрады. Но я всегда знал, что ты создана для сцены, создана для шоу. И даже на этом проекте ты сумела меня настолько отвлечь от того, что в этой маске можешь быть ты. Ты настолько мастерски скрывалась все эти выпуски, что только благодаря прошлому выпуску, когда поклонники принесли мне матрёшку, я так легкомысленно её открыл и удивлению моему не было предела, только тогда я услышал тебя. Поэтому сегодня твоё появление здесь, и даже несмотря на то, что всего лишь в шаге от финала, ты для себя большая финалистка, ты сделала невероятный творческий прорыв и показала себя со всех сторон своего безграничного таланта. Я тоже тебя очень люблю и дай Бог, чтобы с этого момента началась новая ступень в твоём творчестве. Спасибо тебе!»

По традиции в полуфиналах каждого сезона «Маски» на сцену выходят специальные гости, которые сразу после своего выступления снимают маски и раскрывают тайну свой личности. Так, под маской Кота-2, серого брата очаровательного рыжего Кота, скрывался танцор и хореограф Евгений Папунаишвили, а поэтесса Лариса Рубальская запутала всех, находясь в маске яркой Барби.

Фото: PR НТВ