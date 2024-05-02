Четверг, 2 мая, 2024

Рязанские бойцы завоевали медали на Кубке по тайскому боксу

Автор: Кристина Аманн

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Фото: admrzn.ru/

В спортивной школе «Евпатий Коловрат» 27-28 апреля состоялся Кубок Рязанской области по муай-тай, в котором участвовали 170 бойцов из 9 клубов Московской, Владимирской, Тамбовской, Тульской, Рязанской областей и города Москвы. Об этом сообщает администрации города Рязани.

По итогам командного зачета 1 место заняла рязанская команда спортивной школы олимпийского резерва «Юпитер».

В возрастной группе 10-11 лет «Лучшим бойцом» стал Артем Хохлов, 12-13 лет — Захар Глазков, 16-17 лет Никита Глазков, 18+ — Олег Кокорев. Все они воспитанники СШОР «Юпитер».

Также по итогам двух дней соревнований лучшим судьей турнира стал рязанец Сергей Харламов. Он получил благодарность «За отличное проведение соревнований».

Справка: Тайский бокс, или муай-тай — это боевое искусство Таиланда, которое возникло из древнего тайского боевого искусства муай боран. В муай-тай можно наносить удары кулаками, голенями, локтями и коленями, из-за чего его называют «боем восьми конечностей».

Рязанские бойцы завоевали медали на Кубке по тайскому боксу
Рязанские бойцы завоевали медали на Кубке по тайскому боксу
Рязанские бойцы завоевали медали на Кубке по тайскому боксу
Рязанские бойцы завоевали медали на Кубке по тайскому боксу
Рязанские бойцы завоевали медали на Кубке по тайскому боксу

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