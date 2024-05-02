Рязанские бойцы завоевали медали на Кубке по тайскому боксу

В спортивной школе «Евпатий Коловрат» 27-28 апреля состоялся Кубок Рязанской области по муай-тай, в котором участвовали 170 бойцов из 9 клубов Московской, Владимирской, Тамбовской, Тульской, Рязанской областей и города Москвы. Об этом сообщает администрации города Рязани.

По итогам командного зачета 1 место заняла рязанская команда спортивной школы олимпийского резерва «Юпитер».

В возрастной группе 10-11 лет «Лучшим бойцом» стал Артем Хохлов, 12-13 лет — Захар Глазков, 16-17 лет Никита Глазков, 18+ — Олег Кокорев. Все они воспитанники СШОР «Юпитер».

Также по итогам двух дней соревнований лучшим судьей турнира стал рязанец Сергей Харламов. Он получил благодарность «За отличное проведение соревнований».

Справка: Тайский бокс, или муай-тай — это боевое искусство Таиланда, которое возникло из древнего тайского боевого искусства муай боран. В муай-тай можно наносить удары кулаками, голенями, локтями и коленями, из-за чего его называют «боем восьми конечностей».