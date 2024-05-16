Суд не пустил на СВО убийцу Михаила Круга Александра Агеева

Тверской суд дважды отклонил иски Александра Агеева, который отбывает пожизненное заключение за убийство певца Михаила Круга и другие преступления. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на судебную картотеку.

Агеев хотел отправиться в зону СВО. В сентябре 2023 года он подал иск к ФСИН, а в декабре того же года — к тверскому военкомату.

В 2022 году Агеев уже писал заявления с просьбой отправить его добровольцем. Он говорил, что хочет «искупить кровь, пролитую в бандитских разборках».

Агеев был членом ОПГ «Тверские волки». В 2002 году он вместе с сообщниками проник в дом Михаила Круга с целью ограбления. Однако певец вернулся домой раньше времени, и между ним и преступниками завязалась борьба. В ходе этой борьбы Агеев несколько раз выстрелил в Круга, от чего тот скончался.

Агеев признал свою вину в убийстве, но утверждал, что не хотел убивать певца. По его словам, он хотел лишь связать тещу Круга, чтобы та не подняла шум, но она стала сопротивляться. Услышав крики, Круг бросился на помощь и вступил в борьбу с вооруженным Агеевым.

Суд не нашел оснований для удовлетворения исков Агеева.