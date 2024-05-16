Четверг, 16 мая, 2024

Передозировка витамина D у беременных опасна для плода и новорожденного

Автор: 7info

Опубликовано

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Светлана Малиновская, заведующая отделением восстановительного лечения Видновской КБ, предупредила, что чрезмерное употребление витамина D беременными женщинами может привести к уродствам плода и болезням костей у новорожденных.

Опасность передозировки витамина D заключается в его способности накапливаться в жировой ткани и медленно высвобождаться в кровоток.

«Эффект токсичности может сохраняться в течение нескольких месяцев», — отметила Малиновская.

Помимо уродств плода и проблем с костями у новорожденных, передозировка витамина D у беременных и кормящих матерей может привести к:

Усиленному усвоению кальция

Гиперкальциемии

Расстройству пищеварения

Головокружению

Слабости

Спутанности сознания.

Физиотерапевт подчеркнула, что принимать витамин D необходимо только после сдачи анализа крови.

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