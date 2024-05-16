Четверг, 16 мая, 2024

Медведев высказался о покушении на Фицо

Автор: 7info

Опубликовано

Дмитрий Медведев опубликовал в телеграм-канале пост, в котором прокомментировал покушение на Фицо.

«Удивительно ли, что впервые за десятилетия покушение в Европе было совершено на политика, занимавшего разумную позицию по отношению к России? Кстати сказать, отнюдь не пророссийского. Просто прагматика и нерусофоба.

Конечно, нет. Фицо, а я с ним общался в период с 2008 года, олицетворяет ту часть европейского истеблишмента, которая не потеряла связь с реальностью и не желает своим гражданам превратиться в серый радиоактивный пепел. И конечно, целью стал он. Таких, как он, в Европе единицы. И им надо заняться своей безопасностью.

Да, совершивший нападение – лютый маргинал от интеллигенции. Этакий Гаврило Принцип шиворот-навыворот. Да, он не любил Фицо. Писал разную чушь.

Но в его поступке квинтэссенция новой Европы – дебильно-русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой. Не желающей осознать элементарные вещи. Готовой бросить своих граждан в топку корыстной американской политики. Европы мерзких дегенератов, не знающей своей истории.

Поэтому Макрон, Сунак, Шольц и Фон дер Ляйен могут пока не трястись за свои шкуры.

Пока.

А Роберту Фицо желаю поправиться как можно быстрее от тяжёлого ранения!»

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