Четверг, 16 мая, 2024

Врач Кондрахин назвал популярную ошибку в период магнитных бурь

Автор: 7info

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Изображение от benzoix на Freepik

В период магнитных бурь необходимо сократить потребление стимуляторов и вредных веществ, — рекомендует терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин.

К таким веществам относятся:

  • Кофе и крепкий чай: они повышают давление и учащают сердцебиение, что может усилить негативное влияние магнитной бури на организм.
  • Алкоголь: он обезвоживает организм, нарушает работу нервной системы и усугубляет симптомы метеозависимости.
  • Табак: курение негативно влияет на сосуды и может привести к спазмам, головным болям и другим неприятным ощущениям.

Вместо стимуляторов врач советует:

  • Пить больше чистой воды: она поможет вывести из организма токсины и улучшить самочувствие.
  • Употреблять больше фруктов и овощей: они содержат витамины и минералы, которые необходимы для поддержания здоровья в период магнитных бурь.
  • Сделать упор на продукты с калием и магнием: эти микроэлементы помогают регулировать работу сердца и нервной системы.
  • Хорошо высыпаться: сон — это лучший способ помочь организму справиться со стрессом, вызванным магнитной бурей.

Также важно:

  • Снизить физические нагрузки: в эти дни лучше отказаться от интенсивных тренировок и отдавать предпочтение более спокойным занятиям, таким как йога или прогулки на свежем воздухе.
  • Избегать стрессовых ситуаций: по возможности, старайтесь не нервничать и не переживать.

Следуя этим простым советам, вы сможете облегчить свое самочувствие в период магнитных бурь.

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