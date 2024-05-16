В период магнитных бурь необходимо сократить потребление стимуляторов и вредных веществ, — рекомендует терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин.
К таким веществам относятся:
- Кофе и крепкий чай: они повышают давление и учащают сердцебиение, что может усилить негативное влияние магнитной бури на организм.
- Алкоголь: он обезвоживает организм, нарушает работу нервной системы и усугубляет симптомы метеозависимости.
- Табак: курение негативно влияет на сосуды и может привести к спазмам, головным болям и другим неприятным ощущениям.
Вместо стимуляторов врач советует:
- Пить больше чистой воды: она поможет вывести из организма токсины и улучшить самочувствие.
- Употреблять больше фруктов и овощей: они содержат витамины и минералы, которые необходимы для поддержания здоровья в период магнитных бурь.
- Сделать упор на продукты с калием и магнием: эти микроэлементы помогают регулировать работу сердца и нервной системы.
- Хорошо высыпаться: сон — это лучший способ помочь организму справиться со стрессом, вызванным магнитной бурей.
Также важно:
- Снизить физические нагрузки: в эти дни лучше отказаться от интенсивных тренировок и отдавать предпочтение более спокойным занятиям, таким как йога или прогулки на свежем воздухе.
- Избегать стрессовых ситуаций: по возможности, старайтесь не нервничать и не переживать.
Следуя этим простым советам, вы сможете облегчить свое самочувствие в период магнитных бурь.