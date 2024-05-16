Умер тренер по легкой атлетике Владимир Меркушин

Ушел из жизни Владимир Семенович Меркушин, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, неоднократный победитель международных соревнований, восемнадцатикратный призер чемпионатов и первенств СССР и шестикратный победитель чемпионатов СССР. Об этом сообщил минспорт Рязанской области.

Когда Владимир Семенович завершил спортивную карьеру, он начал тренировать мастеров спорта, спортсменов разрядников по легкой атлетике. Воспитанники вспоминают о нем как о мудром тренере и наставнике.

Владимиру Меркушкину было 76 лет.

Траурная панихида и отпевание будет проходить в Касимове, в Никольском храме в субботу, 18 мая.