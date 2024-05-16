Четверг, 16 мая, 2024

Умер тренер по легкой атлетике Владимир Меркушин

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/minsport_62

Ушел из жизни Владимир Семенович Меркушин, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, неоднократный победитель международных соревнований, восемнадцатикратный призер чемпионатов и первенств СССР и шестикратный победитель чемпионатов СССР. Об этом сообщил минспорт Рязанской области.

Когда Владимир Семенович завершил спортивную карьеру, он начал тренировать мастеров спорта, спортсменов разрядников по легкой атлетике. Воспитанники вспоминают о нем как о мудром тренере и наставнике.

Владимиру Меркушкину было 76 лет.

Траурная панихида и отпевание будет проходить в Касимове, в Никольском храме в субботу, 18 мая.

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