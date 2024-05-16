Пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что в Спасском районе обнаружили несанкционированную свалку. Ее площадь составляет 4600 квадратных метров.

Свалка опасна не только для окружающей среды: она может привести к пожару. На ней обнаружили доски от старых построек, брёвна, мебель, шифер, одежду, бутылки, ящики и другие бытовые отходы, которые легко воспламеняются.

Сообщается, что сейчас ведомство проводит анализ химико-токсикологических показателей почвы. Когда будут получены результаты, примут решение о мерах воздействия на ответственных лиц.