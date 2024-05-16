Четверг, 16 мая, 2024

В Спасском районе обнаружили несанкционированную свалку

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что в Спасском районе обнаружили несанкционированную свалку. Ее площадь составляет 4600 квадратных метров.

Свалка опасна не только для окружающей среды: она может привести к пожару. На ней обнаружили доски от старых построек, брёвна, мебель, шифер, одежду, бутылки, ящики и другие бытовые отходы, которые легко воспламеняются.

Сообщается, что сейчас ведомство проводит анализ химико-токсикологических показателей почвы. Когда будут получены результаты, примут решение о мерах воздействия на ответственных лиц.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязанском перинатальном центре приняли роды у представительниц Японии, Филиппин и Вьетнама

В двух районах Рязанской области 17 мая могут отключить свет

В Рязани водитель грузовика ударил пожилого мужчину

Мужчина зарезал 21-летнюю жену в загсе во время развода

В Рязани открылся первый интерактивный музей кофе в России

Скончалась рязанский врач-стоматолог Ольга Антонова

Рязанец снял вблизи кролика, который бегал на Скорбященском кладбище

В детском саде на Высоковольтной сработала сигнализация

В Сараевском районе отремонтируют мост через реку Верда

В Касимове отремонтируют дорогу к дому, где гостил Пастернак

Возле детского сада в Рязани сняли четыре пожарные машины

Рыбновцам представили проект благоустройства набережной Вожи

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязанском перинатальном центре приняли роды у представительниц Японии, Филиппин и Вьетнама

Новости Рязани
Бабушки и дедушки знакомятся с внуками по видеосвязи.

В двух районах Рязанской области 17 мая могут отключить свет

Новости Рязани
В этих районах может случиться обрыв ЛЭП.

В Рязани водитель грузовика ударил пожилого мужчину

Новости Рязани
Драка произошла в Дашково-Песочне, на улице Советской Армии

Мужчина зарезал 21-летнюю жену в загсе во время развода

Новости мира
Злоумышленника задержали сотрудники ЧОП, а затем передали полицейским.

В Рязани открылся первый интерактивный музей кофе в России

Новости Рязани
Летом при музее откроется кофейня.