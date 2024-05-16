Четверг, 16 мая, 2024

Вторым участником шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» на ТНТ станет Саша Стоун 

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: ТНТ

ТНТ раскрыл имя еще одного участника звездной команды проекта «Выжить в Дубае. Возвращение» (16+) с Ляйсан Утяшевой и Павлом Волей. За приз в 10 миллионов рублей вместе с другими звездами будет бороться Саша Стоун. Блогер и спортсмен признался, что на реалити-шоу он приехал с актрисой Comedy Woman Надей Сысоевой. 

Саша Стоун принимал участие во всех популярных реалити телеканала ТНТ. Он дважды был в проекте «Звезды в Африке», участвовал в шоу «Вызов», где дошел до самого финала, поэтому на участие в очередном реалити телеканала согласился, практически не раздумывая. 

«Когда мне предложили принять участие в «Выжить в Дубае», я сразу же принял для себя решение лететь, потому что у меня остался незакрытый гештальт. Это будет моё пятое реалити, и в этот раз мне очень хочется одержать победу и привезти её домой», – рассказал блогер. 

Но в этот раз Саше Стоуна придется гораздо тяжелее, чем раньше, ведь по случайному стечению обстоятельств в шоу он будет участвовать вместе со своей возлюбленной Надей Сысоевой, имя которой ТНТ раскрыл буквально на днях.  

«Нас пригласили принять участие в проекте задолго до нашего с Надей знакомства. И еще тогда мы оба решили, что будем участвовать, но на проект мы приехали уже как пара», – признался Стоун. 

 Саша Стоун признался, что новый сезон шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» получился очень интересным. 

«Сезон получился максимально эмоциональным, интригующим и веселым. Для себя я точно вынес урок, что мне еще надо поработать над эмоциональностью, восприятием ложной информации в свой адрес и не выдавать столько энергии, сколько хотят вытащить из меня люди. В общем, в какой-то степени нужно быть спокойнее», – подытожил Саша Стоун.

 В реалити «Выжить в Дубае. Возвращение» принимают участие 14 участников — семь из звездной команды и семь из народной. По правилам шоу, звездная и народная команда проходят испытания, которые решают, кто отправляется выживать пустыню, а кто – в роскошный отель со всеми благами, которые только можно себе представить. Каждую неделю на голосовании проект покидает один участник. До финала доходят лишь двое, именно они и сражаются за звание победителя и главный приз 10 миллионов рублей. Среди испытаний шоу не только задания на физическую силу и выносливость, но и на смекалку, логику и даже удачу. 

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