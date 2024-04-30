Вторник, 30 апреля, 2024

Великая (Страстная) среда: что ни в коем случае нельзя делать?

Автор: 7info7

Опубликовано

Продолжается Страстная седмица. В третий её день православные христиане вспоминают день, когда вспоминают предательство Иудой своего учителя за тридцать сребренников. А также грешницу, помазавшую ноги Спасителя миром.

Традиции и запреты Великой среды

В Страстную среду хозяйки продолжают свои хлопоты. В преддверии Чистого четверга начинается генеральная уборка дома. В этот день готовили четверговое мыло, его нужно вынести за порог дома и оставить, а утром забрать. Тогда мыло убережёт от сглаза.

Считается, что сегодня нужно выбирать к столу пасхальные яйца. Если купить их в среду, они дольше сохранят свежесть.

Ни в коем случае нельзя устраивать шумные посиделки и застолья. Каждый день Страстной недели нужно посвятить молитве и смирению.

Запрещается ругаться матом, спорить с людьми. Есть вероятность, что испорченные в Страстную седмицу отношения, больше никогда не восстановятся.

Велено соблюдать пост. Под запретом – молоко, яйца, мясо и рыба.

Народные приметы Великой среды

  • Если по оврагам земля промерзала, стоит ждать плохой урожай;
  • Ночью холодно, а днём жарко – к хорошей погоде;
  • Заря красного цвета сулит ненастье;
  • Игра грачей в небе – к теплу;
  • Слышен крик глухаря – будет большой урожай зерновых;
  • Лёд на реках полностью сошел – рыбаков ждет хороший улов.

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