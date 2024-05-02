Четверг, 2 мая, 2024

В Касимовском районе задержали «чёрного лесоруба»

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от bearfotos на Freepik

Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с УФСБ России по Рязанской области и региональным УМВД в ходе проверки соблюдения лесного законодательства выявлен факт незаконной рубки на территории ГКУ РО «Касимовское лесничество».

Установлено, что рубка деревьев осуществлялась жителем Нижегородской области, который был задержан. При осмотре места происшествия обнаружено 18 спиленных сосен, грузовик со специальным погрузчиком, бензопила.

Ущерб, причиненный лесным ресурсам, составил более 249 тыс. рублей.

По материалам проверки природоохранной прокуратуры следственным органом возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 260 УК РФ.

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