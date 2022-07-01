Военный эксперт назвал сроки деблокады Калининградской области через Литву

Гипотетическая операция по деблокаде Калининградской области через Литву займет три дня, пишет solenka.info со ссылкой на военного эксперта Константина Сивкова.

По его мнению, действия могут развернуться в так называемом «Сувалкском коридоре».

«Разговоры про конвой через территорию Литвы — это фактически начало операции по деблокаде по Сувалкскому коридору — проведение наступательной операции», — считает Сивков.

Аналитик предположил, что при хорошем темпе наступления на прохождение оперативной линии в 60 километров уйдет 72 часа.