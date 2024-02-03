Виталий Артёмов пообещал разобраться с несанкционированной свалкой в рязанском СНТ «Нефтяник»

В пятницу, 2 февраля, мэр Рязани Виталий Артёмов провёл приём граждан. Одна из тем, которую в рамках приёма озвучили жители, связана с несанкционированной свалкой на территории СНТ «Нефтяник».

В мэрии рязанцам пояснили: в отношении собственников земельных участков предприняты меры реагирования, направленные на ликвидацию свалки. Земельные участки СНТ «Нефтяник» расположены частично в зоне озеленения специального назначения, частично в зоне многофункционального делового, общественного и коммерческого назначения, частично в зоне коммунально-складских организаций. Чтобы решить вопрос со свалкой, необходимо вносить изменения в официальные документы.