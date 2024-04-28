В Рязани с 1 мая вводится новое расписание автобусов №6 и №20

С 1 мая в Рязани вводится новое расписание по маршруту №20. Об этом сообщили в общественном совете при управлении транспорта.

Время отправления (будние дни):

Микрорайон № 1: 04:53, 05:03, 05:18 (Автобусный парк), 05:32, 05:43, 05:54, 06:05, 06:16, 06:27, 06:38, 06:49, 07:00, 07:11, 07:26, 07:40, 07:53, 08:04, 08:15, 08:26, 08:37, 08:48, 08:59, 09:10, 09:26, 09:42, 10:02, 10:22, 10:42, 10:57, 11:12, 11:27, 11:41, 11:52, 12:03, 12:14, 12:25, 12:38, 12:51, 13:03, 13:14, 13:25, 13:37, 13:50, 14:03, 14:19, 14:34, 14:46, 14:56, 15:07, 15:22, 15:35, 15:49, 16:00, 16:11, 16:24, 16:36, 16:55, 17:09, 17:30, 17:50, 18:13, 18:50, 20:15, 21:36, 22:50.

Пос. Мехзавода: 05:36, 06:00, 06:19, 06:31, 06:43, 06:54, 07:05, 07:16, 07:27, 07:38, 07:49, 08:00, 08:16, 08:32, 08:52, 09:12, 09:32, 09:47, 10:02, 10:17, 10:31, 10:42, 10:53, 11:04, 11:15, 11:28, 11:41, 11:53, 12:04, 12:15, 12:27, 12:40, 12:52, 13:03, 13:14, 13:25, 13:36, 13:49, 14:02, 14:14, 14:25, 14:39, 14:54, 15:14, 15:29, 15:45, 15:59, 16:13, 16:26, 16:38, 16:51, 17:03, 17:14, 17:26, 17:37, 17:49, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:10, 20:30, 21:49, 22:45.

Время отправления (выходные дни):

Микрорайон № 1: 04:54 (Автобусный парк), 05:20, 05:37, 05:54, 06:11, 06:28, 06:45, 07:02, 07:19, 07:36, 07:53, 08:10, 08:30, 08:52, 09:12, 09:35, 10:00, 10:25, 10:47, 11:09, 11:31, 11:52, 12:12, 12:30, 12:47, 13:10, 13:36, 13:55, 14:10, 14:25, 14:46, 15:07, 15:24, 15:42, 15:58, 16:17, 16:37, 16:58, 17:18, 17:45, 18:15, 18:58, 20:25, 21:42, 22:45.

Пос. Мехзавода: 06:00, 06:25, 06:45, 07:04, 07:22, 07:42, 08:02, 08:25, 08:50, 09:15, 09:37, 09:59, 10:19, 10:41, 11:01, 11:19, 11:36, 11:54, 12:11, 12:27, 12:45, 13:05, 13:23, 13:45, 14:04, 14:27, 14:48, 15:06, 15:23, 15:39, 16:03, 16:18, 16:34, 16:54, 17:09, 17:28, 17:48, 18:14, 18:39, 19:24, 20:37, 21:45, 22:45.

Также новое расписание начнёт действовать для маршрута №6.

Время отправления (будние дни):

Ул. Новоселов, 60: 05:50, 06:16, 06:36, 06:55, 07:12, 07:33, 07:55, 08:18, 08:40, 09:03, 09:24, 09:46, 10:07, 10:30, 10:52, 11:16, 11:42, 12:08, 12:31, 12:51, 13:11, 13:31, 13:53, 14:14, 14:37, 15:00, 15:24, 15:43, 16:04, 16:25, 16:45, 17:05, 17:25, 17:46, 18:18, 18:44, 19:30, 20:30, 21:45, 22:51.

Мкр. Братиславский: 05:40, 06:05, 06:30, 06:55, 07:13, 07:31, 07:49, 08:07, 08:25, 08:46, 09:08, 09:31, 09:53, 10:16, 10:37, 11:00, 11:21, 11:43, 12:06, 12:29, 12:54, 13:21, 13:44, 14:04, 14:24, 14:44, 15:06, 15:27, 15:50, 16:13, 16:37, 16:57, 17:17, 17:38, 17:58, 18:38, 19:25, 20:38, 21:43, 22:53.

Время отправления (выходные дни):

Ул. Новоселов, 60: 05:50, 06:17, 06:40, 07:03, 07:27, 07:52, 08:17, 08:47, 09:22, 09:58, 10:32, 10:57, 11:22, 11:52, 12:19, 12:52, 13:25, 13:57, 14:26, 14:55, 15:22, 15:50, 16:16, 16:39, 17:09, 17:39, 18:15, 19:00, 20:30, 22:00, 23:00.

Мкр. Братиславский: 05:40, 06:08, 06:36, 07:03, 07:30, 07:53, 08:16, 08:40, 09:05, 09:30, 10:00, 10:35, 11:11, 11:45, 12:10, 12:35, 13:05, 13:32, 14:05, 14:38, 15:10, 15:39, 16:08, 16:35, 17:03, 17:29, 17:52, 18:52, 20:13, 21:43, 23:08.