Воскресенье, 28 апреля, 2024

Рязанский ветеринар получил условный срок за взятки от предпринимателей

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/sudpress62

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего сотрудника ветеринарной станции региона. Он признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса: в получении взяток в значительном размере (часть 3 статьи 290) и в служебном подлоге (часть 1 статьи 292). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Следствие и суд установили, что с февраля 2019 по февраль 2023 года сотрудник ветеринарной станции получал взятки от индивидуальных предпринимателей за выдачу ветеринарных сопроводительных документов на мясо и мясную продукцию. Документы содержали заведомо ложные сведения о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы. Всего было получено более 350 тысяч рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 600 тысяч рублей.

Кроме того, на 4 года он лишён права заниматься деятельностью, связанной с организационными и административными функциями в области ветеринарии, на государственной службе и в органах местного самоуправления.

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