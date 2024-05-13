В Госдуму внесли законопроект о повышении стипендии для студентов до уровня МРОТ

В Госдуму внесли законопроект о повышении стипендии для студентов. Об этом пишут «РИА Новости».

Стипендию предложили выплачивать в размере не ниже половины минимального размера оплаты труда (9,5 тысячи рублей). А отличникам должны рассчитывать на стипендию не ниже МРОТ (19 тысяч рублей). Об этом заявил вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков.

По его словам, каждый год на счетах вузов остается порядка 160 миллиардов рублей. Поэтому деньги для выплат подобных стипендий есть.

«Мы считаем, что студенты в России должны в первую очередь учиться, а не работать, подрабатывать в ущерб учебе», — сказал Даванков.

Сообщается, что законопроект уже внесли в Госдуму. Его будут обсуждать в течение этого года, а также в начале 2025 года.