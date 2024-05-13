Понедельник, 13 мая, 2024

В Госдуму внесли законопроект о повышении стипендии для студентов до уровня МРОТ

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Photo by form PxHere

В Госдуму внесли законопроект о повышении стипендии для студентов. Об этом пишут «РИА Новости».

Стипендию предложили выплачивать в размере не ниже половины минимального размера оплаты труда (9,5 тысячи рублей). А отличникам должны рассчитывать на стипендию не ниже МРОТ (19 тысяч рублей). Об этом заявил вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков.

По его словам, каждый год на счетах вузов остается порядка 160 миллиардов рублей. Поэтому деньги для выплат подобных стипендий есть.

«Мы считаем, что студенты в России должны в первую очередь учиться, а не работать, подрабатывать в ущерб учебе», — сказал Даванков.

Сообщается, что законопроект уже внесли в Госдуму. Его будут обсуждать в течение этого года, а также в начале 2025 года.

Поделиться:

Реклама: «Рязань шоппинг молл лимитед», ИНН: 9909235800. Erid: 2VtzqwJVR5sspot_img

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Петербурге полиция штурмом через окно задержала наркосбытчиков

Правнучка лётчика Валерия Чкалова Дарья Богданова объявлена в розыск

Машину депутата Харитонова взорвали в зоне СВО

В программе «Вести. Дежурная часть» рассказали об исчезнувшем рязанце Сергее Пинтелине

По вводу жилья на человека Рязанская область оказалась на 25 месте

SHAMAN вымыл несколько машин в Рязани

Касимовец Захар Петров стал бронзовым призером этапа Кубка мира в Венгрии

Рязанцев приглашают на встречу с духовным писателем Артемием Владимировым

Умер преподаватель РГУ Игорь Ильдяев

В Рязани вандалы разбили цветник

В Ермишинском районе освободился участок дороги после половодья

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку после публикации видео с лихачом на BMW

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Петербурге полиция штурмом через окно задержала наркосбытчиков

Новости мира
Возбуждены уголовные дела по статье 30, 228.1 УК РФ — покушение на сбыт наркотических средств.

Правнучка лётчика Валерия Чкалова Дарья Богданова объявлена в розыск

Новости мира
По данным источника, информация о Богдановой появилась в базе МВД России.

Машину депутата Харитонова взорвали в зоне СВО

Новости мира
Автомобиль, на котором Харитонов передвигается в зоне проведения специальной военной операции, он называет БМД — боевая машина депутата.

В программе «Вести. Дежурная часть» рассказали об исчезнувшем рязанце Сергее Пинтелине

Новости Рязани
Напомним, Сергей Пинтелин пропал 24 февраля 2024 года. Его тело до сих пор не нашли.

По вводу жилья на человека Рязанская область оказалась на 25 месте

Новости Рязани
Лидерами рейтинга стали Ленинградская, Тюменская области и республика Чечня.