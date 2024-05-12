В Екатеринбурге толпа зверски избила ветерана СВО

Толпа парней в спортивных костюмах избила 45-летнего ветерана спецоперации в Екатеринбурге, пишет E1.RU.
Инцидент произошел на улице Волгоградской. По данным СМИ, потерпевшего догнали, разбили о голову бутылку, повалили на асфальт и запинали.
Выяснилось, что мужчина заступился за друга, от которого ушла жена. В итоге на них набросились 6-7 человек.
Другая сторона считает, что двое приятелей сами спровоцировали конфликт, пытаясь вломиться в квартиру к женщине. При этом во время потасовки речи об участии потерпевшего в спецоперации не было.
В полиции проводят расследование.