В Петербурге полиция штурмом через окно задержала наркосбытчиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В результате оперативной работы сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с Росгвардией пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся распространением наркотиков. Также был ликвидирован интернет-магазин, через который осуществлялась продажа наркотических средств и психотропных веществ с использованием мессенджера.

Полицейские задержали администратора интернет-магазина, 28-летнего жителя города Мурино Всеволожского района Ленинградской области. Кроме того, были задержаны двое оптовых закладчиков — 41-летний мужчина и 19-летняя девушка, а также 37-летняя женщина, занимавшаяся розничной продажей наркотиков.

Утренний визит полицейских к администратору интернет-магазина был неожиданным: они вошли через окно и дверь одновременно. В ходе обысков в квартирах задержанных были обнаружены и изъяты несколько доз мефедрона и марихуаны, готовых к закладке, а также мобильные телефоны, банковские карты, ноутбуки и планшеты.

Кроме того, при обыске арендованного гаража 41-летнего «оптовика» в городе Ломоносов было обнаружено почти 200 граммов метадона, электронные весы и упаковочный материал.

Возбуждены уголовные дела по статье 30, 228.1 УК РФ — покушение на сбыт наркотических средств.

Установлена причастность преступной группы к организации серии «закладок» наркотиков на территории города и области.

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.