Касимовец Захар Петров стал бронзовым призером этапа Кубка мира в Венгрии

Каноист Захар Петров, уроженец Лашмы Касимовского района, занял третье место в соревновании на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии. Об этом сообщает минспорт Рязанской области.

Соревнования проходили 12 мая в городе Сегед. Захар Петров преодолел дистанцию за 3 минуты 47,32 секунды.

Первое место занял бразилец Изакиас Кейрос. Он опередил россиянина на 1,48 секунды. На втором месте — француз Адриен Барт (+1,39 секунды).

Напомним, Захар Петров победил в европейском отборочном турнире к Олимпийским играм. Соревнования проходили в Венгрии 8–9 мая.