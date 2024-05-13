Понедельник, 13 мая, 2024

Касимовец Захар Петров стал бронзовым призером этапа Кубка мира в Венгрии

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: ryazpressa.ru/

Каноист Захар Петров, уроженец Лашмы Касимовского района, занял третье место в соревновании на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии. Об этом сообщает минспорт Рязанской области.

Соревнования проходили 12 мая в городе Сегед. Захар Петров преодолел дистанцию за 3 минуты 47,32 секунды.

Первое место занял бразилец Изакиас Кейрос. Он опередил россиянина на 1,48 секунды. На втором месте — француз Адриен Барт (+1,39 секунды).

Напомним, Захар Петров победил в европейском отборочном турнире к Олимпийским играм. Соревнования проходили в Венгрии 8–9 мая.

Поделиться:

Реклама: «Рязань шоппинг молл лимитед», ИНН: 9909235800. Erid: 2VtzqwJVR5sspot_img

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Петербурге полиция штурмом через окно задержала наркосбытчиков

В Госдуму внесли законопроект о повышении стипендии для студентов до уровня МРОТ

Правнучка лётчика Валерия Чкалова Дарья Богданова объявлена в розыск

Машину депутата Харитонова взорвали в зоне СВО

В программе «Вести. Дежурная часть» рассказали об исчезнувшем рязанце Сергее Пинтелине

По вводу жилья на человека Рязанская область оказалась на 25 месте

SHAMAN вымыл несколько машин в Рязани

Рязанцев приглашают на встречу с духовным писателем Артемием Владимировым

Умер преподаватель РГУ Игорь Ильдяев

В Рязани вандалы разбили цветник

В Ермишинском районе освободился участок дороги после половодья

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку после публикации видео с лихачом на BMW

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Петербурге полиция штурмом через окно задержала наркосбытчиков

Новости мира
Возбуждены уголовные дела по статье 30, 228.1 УК РФ — покушение на сбыт наркотических средств.

В Госдуму внесли законопроект о повышении стипендии для студентов до уровня МРОТ

Новости мира
Его будут обсуждать в течение этого года, а также в начале 2025 года.

Правнучка лётчика Валерия Чкалова Дарья Богданова объявлена в розыск

Новости мира
По данным источника, информация о Богдановой появилась в базе МВД России.

Машину депутата Харитонова взорвали в зоне СВО

Новости мира
Автомобиль, на котором Харитонов передвигается в зоне проведения специальной военной операции, он называет БМД — боевая машина депутата.

В программе «Вести. Дежурная часть» рассказали об исчезнувшем рязанце Сергее Пинтелине

Новости Рязани
Напомним, Сергей Пинтелин пропал 24 февраля 2024 года. Его тело до сих пор не нашли.