Суббота, 11 мая, 2024

Уроженец Касимовского района победил в отборочном турнире к Олимпийским играм

Автор: Кристина Аманн

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Фото: ryazpressa.ru/

Канонист Захар Петров, уроженец Лашмы Касимовского района, победил в европейском отборочном турнире к Олимпийским играм. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Сегодня Захар Петров — мастер спорта международного класса, многократный победитель международных и российских соревнований. Свой путь в спорте с секции гребли на байдарках и каноэ в спортивной школе олимпийского резерва «Лидер», где тренировался под руководством наставников Елены Ивановой (заслуженного тренера России) и Владимира Клинова.

Отборочный турнир к Олимпийским играм проходил в Венгрии 8-9 мая. Касимовец на каноэ преодолел дистанцию 1000 метров за 3 минуты 47,02 секунды. Второе место завоевал итальянец Николай Крачун, третье — испанец Пабло Креспо.

Теперь Захар Петров получит лицензию на участие в Олимпийских играх, которые состоятся с 26 июля по 11 августа в Париже.

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