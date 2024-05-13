Понедельник, 13 мая, 2024

Умер преподаватель РГУ Игорь Ильдяев

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

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Стало известно, что 11 мая скончался доцент кафедры общей и теоретической физики и МПФ Игорь Алексеевич Ильдяев. Ему было 78 лет.

Прощание с преподавателем состоится 13 мая в часовне на Преображенском кладбище (ул. Сысоевская д.11г).

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