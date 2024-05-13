Умер преподаватель РГУ Игорь Ильдяев

Стало известно, что 11 мая скончался доцент кафедры общей и теоретической физики и МПФ Игорь Алексеевич Ильдяев. Ему было 78 лет.

Прощание с преподавателем состоится 13 мая в часовне на Преображенском кладбище (ул. Сысоевская д.11г).