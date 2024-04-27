Опубликован обновлённый рейтинг управляющий компаний Рязани

Госжилинспекция Рязанской области сообщила об обновлении рейтинга управляющих компаний Рязани и области. Список лучших и отстающих по итогам первого квартала 2024 года опубликован на портале «Открытый регион.62».

Для распределения мест составители рейтинга использовали 12 различных показателей. Также учитывалось мнение жителей, составленное по итогам онлайн-голосования.

На место в рейтинге повлияло наличие у управляющих компаний предписаний от ГЖИ и качество их отработки, отсутствие задолженностей перед поставщиками коммунальных услуг. Также учли размещение информации в интернете, возможность вести обратную связь с клиентами.