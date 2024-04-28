Пропавшего в Бурятии малыша нашли мёртвым в стиральной машине

В Бурятии найден мёртвым пропавший 4-летний малыш, сообщает телеграм-канал регионального следственного управления СК РФ.
По данным ведомства, мальчик пропал, оставшись без присмотра взрослых, на улице Пристанской в Улан-Удэ. Следователи возбудили уголовное дело.
27 апреля в обеденное время последний раз внука видел дедушка.
Труп ребёнка обнаружили в стиральной машинке, находившейся в пристроенном к дому гараже. Точную причину смерти ребёнка установят эксперты.
Расследование уголовного дела продолжается.