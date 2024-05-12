На двух улицах Рязани отключат горячую воду на две недели

В Рязани на улицах Интернациональной и Бирюзова отключат горячую воду на две недели, с 13 по 26 мая. Информация об этом опубликована на официальном сайте МУП «РМПТС».

Также с 13 по 17 горячую воду отключат на улицах: 1-я Линия, 4-я Линия, 6-я Линия, 7-я Линия, Ленинского Комсомола, Черновицкая, Высоковольтная, Гоголя, Корнилова, Пушкина, Стройкова, Ушакова.

Отключение связано с проведением планово-профилактических работ.

Узнать подробнее, какие дома и учреждения временно останутся без горячей воды, можно по ссылке.