Губернатор Павел Малков объявил сбор гуманитарной помощи для жителей Белгорода

Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале объявил сбор гуманитарной помощи для жителей Белгорода, которые пострадали в результате сегодняшнего попадания в многоэтажный дом и обрушения подъезда.

«Мы постоянно на связи с коллегами из Белгородской области. Объявляем крупный сбор гуманитарной помощи для пострадавших, в том числе предметов личной гигиены и постельных принадлежностей. В ближайшее время направим её белгородцам» — пишет Павел Малков.

Гуманитарную помощь принимают в региональном штабе Общероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ (г. Рязань, ул. Затинная, д. 8 корп. 2) и Добро.Центре (г. Рязань, ул. Либкнехта, д. 11.).

Позвонить можно по телефонам 77-17-18 доб. 4 и +7 910 506-20-20 соответственно.

Штаб #МЫВМЕСТЕ работает с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00, Добро.Центр — с понедельника по пятницу, с 14.00 до 20.00.