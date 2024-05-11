Суббота, 11 мая, 2024

Пославшая в Кремле знак Зеленскому Королева прокомментировала скандал

Автор: powder

Опубликовано

Певица Наташа Королева заявила МК, что не знает, почему ее патриотический номер в концерте ко Дню Победы не показали по телевизору.

Ранее СМИ сообщало, что артистка появилась в Кремле с Георгиевской лентой на груди, которая официально запрещена на Украине. Зрители решили, что она послала знак Владимиру Зеленскому, что ей все равно на запреты. Кроме того, артистка исполнила песню «Только ты не умирай». После этого, как утверждалось, ее номер убрали из эфира.

Королева пояснила, что эта композиция о силе женской любви и веры способна творить чудеса. Она исполнила ее раненому бойцу, который принимал участие в боевых действиях в Чечне. Рядом с ним была девушка, на которой боец вскоре поженился.

«Помню, я сказала ей: «Твоя любовь его спасет. Просто говори ему, как молитву: «Только ты не умирай, только ты дольше живи!». И увидишь – все будет хорошо!» – отметила Королева.

Спустя несколько лет судьба вновь свела Королеву с этой парой после очередного концерта звезды. Они поблагодарили певицу.

Королева уточнила, что выбрала именно эту песню для выступления на концерте в честь Дня Победы, чтобы напомнить зрителям и слушателям, что сила женской любви и веры в самых сложных, порой безвыходных ситуациях способна совершить чудо.

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