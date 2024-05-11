Ярославский сексолог рассказал, как женщине достичь оргазма

Сексолог Юрий Андреев из Ярославля рассказал изданию 76.RU, как женщине достичь оргазма.

По его словам, одна из самых важных сексуальных стадий — это прелюдия, или предварительные ласки, где происходит процесс возбуждения. По времени они длятся 15–20 минут.

«Женский оргазм может быть не всегда, и это может расцениваться и как норма, и как патология. Здесь важное значение имеет само отношение женщины к оргазму, ее желание достичь максимума удовольствия», – отметил Андреев.

Врач призвал мужчин после полового акта уделять время своей половине, сказав приятные слова и обняв ее, а не отворачиваться сразу спать. При этом наличие или отсутствие оргазма у женщины редко связаны только с размерами полового члена.

Андреев добавил, что желаемых результатов можно достичь при помощи психотерапевтических и сексологических тактик лечения.