Воскресенье, 28 апреля, 2024

Вильфанд рассказал о погоде в Центре России на майские праздники

Автор: 7info

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Парламентской газете», какая погода ждёт россиян на майские праздники.

По мнению Вильфанда, в период с 28 апреля по 1 мая включительно, центральные области России ожидает сильное влияние антициклона. «Под воздействием антициклона погода будет характеризоваться переменной облачностью или низкой облачностью, — отметил синоптик. — Осадков, как правило, либо не предвидится вообще, либо они будут минимальными».

Однако следует учитывать некоторые особенности. В связи с практическим отсутствием облаков в течение четырех дней над столицей и соседними территориями, ожидается значительные изменения температуры воздуха в течение дня. По словам Вильфанда, ночью 28 апреля термометры покажут +5…+7 градусов, а днем — +15…+17. 29 апреля в ночные часы ожидается еще более сильное похолодание — до +3…+5 градусов, а днем, наоборот, станет теплее — до +19…+21.

«Это довольно комфортные погодные условия, хотя такие температуры выше среднемесячной нормы, — подчеркнул Вильфанд. — При таких погодных условиях и ярком солнце, которое ожидается в начале следующей недели, можно безопасно загорать, так как солнечной энергии будет достаточно, а ультрафиолетовое излучение не такое вредное».

Во вторник, 30 апреля, температура поднимется: ночью столбики термометров покажут +7…+9, днем — +22…+24, что, в среднем, на четыре градуса выше климатической нормы. Кроме того, местами возможны небольшие осадки, но по словам Романа Вильфанда, они будут незначительными и ограничатся отдельными участками, так что большинство жителей центрального региона, включая Москву и Подмосковье, не заметят их.

Наконец, 1 мая ночная температура немного увеличится — в среднем до +10 градусов, а днем стабилизируется на уровне +17…+22.

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