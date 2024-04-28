Воскресенье, 28 апреля, 2024

Родные фронтовика из Клепиковского района показали уникальную хронику с его рассказом о войне

Автор: 7info7

Опубликовано

В Рязанской области продолжается акция «Свидетели поры огневой», которую инициировало информационное агентство 7info в преддверии Дня Победы и в рамках Года Семьи в России. Жителям региона мы предложили показать артефакты и семейные реликвии, связанные с их родственниками-участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла. Также мы публикуем рассказы об этих реликвиях и истории фронтового и жизненного пути героев.

Уникальным материалом с нашей редакцией поделилась Светлана Лунина из села Криуша Клепиков района. В её семье проделали очень большую и важную работу: собрали и записали хронику об участнике Великой Отечественной войны Дмитрии Царёве. Дмитрий Иванович — дедушка Светланы. На видео он рассказывает о своём фронтовом пути, об участии в легендарной Курской битве.

Фронтовика не стало в 2007 году, но его потомкам осталось это видео. И они спустя много лет могут увидеть его, услышать голос Дмитрия Ивановича и узнать из его уст о страшных и героических, скорбных и великих моментах истории нашей страны, частью которой стал он сам.

Видео представлено родственниками ветерана и доступно в нашем сообществе ВКонтакте. Посмотреть его можно по ссылке.

Примите участие в акции и вы! До 30 апреля присылайте с пометкой «Акция Свидетели поры огневой» на почту info@7info.ru фотографии ваших семейных реликвий и сопроводительный рассказ о них и ваших родных, которым они принадлежали или принадлежат. Все фото и истории будут опубликованы на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях под хештегом #СвидетелиПорыОгневой. 

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