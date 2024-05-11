Жители Касимовского района пожаловались губернатору на состояние дороги

Жители Лашмы Касимовского района пожаловались на состояние дороги в поселке. Свое видеообращение они адресовали губернатору Рязанской области Павлу Малкову. Об этом написали в Telegram-канале RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ

Жители поселка считают состояние дороги опасным для жизни. По их словам, ее не ремонтировали более 20 лет, а текущий ремонт не решает проблемы.

Также жители отмечают, что по дороге едут школьные автобусы. Обеспокоенность вызывает и тот факт, что из-за ее плохого состояния в поселок не всегда может проехать скорая помощь.