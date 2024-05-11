Суббота, 11 мая, 2024

Жители Касимовского района пожаловались губернатору на состояние дороги

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/rznlifetg

Жители Лашмы Касимовского района пожаловались на состояние дороги в поселке. Свое видеообращение они адресовали губернатору Рязанской области Павлу Малкову. Об этом написали в Telegram-канале RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ

Жители поселка считают состояние дороги опасным для жизни. По их словам, ее не ремонтировали более 20 лет, а текущий ремонт не решает проблемы.

Также жители отмечают, что по дороге едут школьные автобусы. Обеспокоенность вызывает и тот факт, что из-за ее плохого состояния в поселок не всегда может проехать скорая помощь.

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