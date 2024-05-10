Раскрыта новая мошенническая схема, жертвами которой становятся пожилые люди

Полиция предупреждает о новой мошеннической схеме. Злоумышленники представляются сотрудниками различных государственных структур и предлагают людям старше 60 лет оформить скидку на электроэнергию в размере 50%.

Мошенники начинают разговор с того, что сообщают о правительственном постановлении, согласно которому гражданам старше 60 лет полагается специальная скидка на тарифы за электроэнергию. Размер скидки может достигать 50%. Затем злоумышленник спрашивает пенсионера, почему тот до сих пор не оформил эту скидку. Так мошенник делает свою легенду более правдоподобной.

Цель мошенников — украсть персональные и платёжные данные российских граждан. Если человек интересуется возможностью получения скидки, злоумышленники говорят ему, что сначала нужно идентифицировать его личность. Для этого нужно сообщить свои персональные данные и код подтверждения из СМС, который необходим для активации скидки.

Однако на самом деле человеку приходит код подтверждения от портала «Госуслуги» на смену пароля. Если потенциальная жертва следует инструкциям мошенников, она теряет доступ к своему личному кабинету на сайте.