Пятница, 10 мая, 2024

Депутат раскрыл «революционную» деталь переназначения Мишустина премьером

Автор: 7info

Опубликовано

Михаил Мишустин, фото: duma.gov.ru

Александр Толмачев, депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», заявил в интервью изданию NEWS.ru, что новое правительство России под руководством Михаила Мишустина будет сосредоточено на развитии новых поколений. По мнению депутата, это станет революцией в системе государственного управления.

Толмачев отметил, что работа министерств будет направлена на развитие детей и улучшение жизни взрослых людей. Он также подчеркнул, что такой подход является продолжением традиций организации работы в Советском Союзе, где ставка делалась на большие социальные группы.

Исполнительная власть, по словам Толмачева, сконцентрирует свою работу на развитии новых поколений. Это, по его мнению, является революционным изменением в системе государственного управления. Вместо отраслевого принципа работы, министерства будут сосредоточены на развитии детей и улучшении жизни взрослых людей.

Парламентарий также отметил важность состоявшегося голосования за премьер-министра, так как это позволило запустить на полную мощность Конституцию 2020 года. По его словам, впервые был реализован один из ключевых механизмов документа — повышение уровня связи между правительством и парламентом.

Поделиться:

Реклама: «Рязань шоппинг молл лимитед», ИНН: 9909235800. Erid: 2VtzqwJVR5sspot_img

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

На Куйбышевском шоссе Рязани автомобиль сбил мужчину

17 мая определится обладать Студенческого кубка КВН Рязанской области

Аркадий Фомин: Правительство продолжит поддержку регионов, в том числе Рязанской области

Малков прокомментировал назначение Михаила Мишустина

Синоптики рассказали о погоде в Рязани в ближайшие дни

Во что можно превратить одно из самых старых и запущенных кладбищ Рязани?

Раскрыта новая мошенническая схема, жертвами которой становятся пожилые люди

Рязань. Троицкий монастырь

Госдума утвердила Мишустина председателем правительства РФ

Опубликовано видео падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге

Салон красоты загорелся в Рязани

Чемпион России по пауэрлифтингу погиб, упав под колёса такси

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

На Куйбышевском шоссе Рязани автомобиль сбил мужчину

Новости Рязани
Наезд произошёл у дома № 31 вне зоны пешеходного перехода.

17 мая определится обладать Студенческого кубка КВН Рязанской области

Новости Рязани
В игре примут участие лучшие команды вузов и ссузов Рязанской области. Они будут бороться за новый трофей.

Аркадий Фомин: Правительство продолжит поддержку регионов, в том числе Рязанской области

Новости Рязани
Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин прокомментировал сегодняшнее назначение Михаила Мишустина на пост председателя правительства России.

Малков прокомментировал назначение Михаила Мишустина

Новости Рязани
Малков отметил, что благодаря работе кабмина под руководством Мишустина экономика и социальная сфера России движется вперёд, несмотря на беспрецедентные вызовы.

Синоптики рассказали о погоде в Рязани в ближайшие дни

Новости Рязани
11 мая в Рязани ожидается облачная с прояснениями погода, возможен кратковременный дождь. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.