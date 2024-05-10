Депутат раскрыл «революционную» деталь переназначения Мишустина премьером

Александр Толмачев, депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», заявил в интервью изданию NEWS.ru, что новое правительство России под руководством Михаила Мишустина будет сосредоточено на развитии новых поколений. По мнению депутата, это станет революцией в системе государственного управления.

Толмачев отметил, что работа министерств будет направлена на развитие детей и улучшение жизни взрослых людей. Он также подчеркнул, что такой подход является продолжением традиций организации работы в Советском Союзе, где ставка делалась на большие социальные группы.

Исполнительная власть, по словам Толмачева, сконцентрирует свою работу на развитии новых поколений. Это, по его мнению, является революционным изменением в системе государственного управления. Вместо отраслевого принципа работы, министерства будут сосредоточены на развитии детей и улучшении жизни взрослых людей.

Парламентарий также отметил важность состоявшегося голосования за премьер-министра, так как это позволило запустить на полную мощность Конституцию 2020 года. По его словам, впервые был реализован один из ключевых механизмов документа — повышение уровня связи между правительством и парламентом.