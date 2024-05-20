Еще одна пара из Рязанской области обручилась на Всероссийском свадебном фестивале

В Москве завершился Всероссийский свадебный фестиваль, который проходил в рамках выставки-форума «Россия». В период с 12 по 19 мая сотни пар со всей России стали мужем и женой.

19 мая, в последний день фестиваля, брак заключили молодожены Дмитрий и Александра из Рязанской области. В этот день регистрировали браки жителей Центрального федерального округа. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написала руководитель ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина.

«Наши молодожёны — коллеги, работают в Сбербанке. Ребята были обречены стать парой: они самые молодые в отделе, и руководство постоянно их вместе отправляло на задания. Дмитрий и Александра не подвели», — пишет Елена Сорокина.

О себе молодожены говорят, что они вместе 24 на 7, знают друг о друге всё, но им всё равно интересно и комфортно друг с другом.

Ранее еще три пары из Рязанской области заключили браки на Всероссийском свадебном фестивале.