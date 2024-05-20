Понедельник, 20 мая, 2024

Еще одна пара из Рязанской области обручилась на Всероссийском свадебном фестивале

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/id811942615

В Москве завершился Всероссийский свадебный фестиваль, который проходил в рамках выставки-форума «Россия». В период с 12 по 19 мая сотни пар со всей России стали мужем и женой.

19 мая, в последний день фестиваля, брак заключили молодожены Дмитрий и Александра из Рязанской области. В этот день регистрировали браки жителей Центрального федерального округа. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написала руководитель ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина.

«Наши молодожёны — коллеги, работают в Сбербанке. Ребята были обречены стать парой: они самые молодые в отделе, и руководство постоянно их вместе отправляло на задания. Дмитрий и Александра не подвели», — пишет Елена Сорокина.

О себе молодожены говорят, что они вместе 24 на 7, знают друг о друге всё, но им всё равно интересно и комфортно друг с другом.

Ранее еще три пары из Рязанской области заключили браки на Всероссийском свадебном фестивале.

Еще одна пара из Рязанской области обручилась на Всероссийском свадебном фестивале
Еще одна пара из Рязанской области обручилась на Всероссийском свадебном фестивале
Еще одна пара из Рязанской области обручилась на Всероссийском свадебном фестивале
Еще одна пара из Рязанской области обручилась на Всероссийском свадебном фестивале
Еще одна пара из Рязанской области обручилась на Всероссийском свадебном фестивале

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