Москвича наказали за волосы, окрашенные в цвета флага Украины

Тверской суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей мужчину, который покрасил волосы в цвета украинского флага, сообщило РИА Новости со ссылкой на постановление.

В документе указано, что москвич, у которого на голове можно было увидеть полосы желтого и голубого цвета, привлекал внимание в общественном месте. В суде назвали это «средством наглядной агитации».

Там уточнили, что таким образом мужчина совершил действие, которое дискредитирует использование Вооруженных сил России.

Сам фигурант отметил, что не поддерживает ни Украину, ни СВО. Он добавил, что красит волосы в яркие цвета с 2017 года.