Иностранец пробрался в квартиру, связал и изнасиловал 22-летнюю девушку

В Екатеринбурге полицейские расследуют жестокое преступление, сообщает «Комсомольская правда».

2 мая в квартиру на улице Комсомольской к 22-летней студентке одного из местных вузов проник 29-летний гражданин Узбекистана. Он воспользовался тем, что застал спящую девушку врасплох, связал, раздел и в течение нескольких часов издевался над ней в спальне.

Южанин, похоже, не собирался останавливаться. Мигрант решил подкрепиться, чтобы набраться сил и продолжить своё дело. Позвонил по телефону в службу доставки роллов и сделал заказ. Девушку развязал и отправил в ванную подмыться. Момент, когда приехал курьер, стал спасительным для жертвы. Она воспользовалась шансом и сбежала.

Студентка просто бежала по улице, а затем спряталась в ближайшем супермаркете, где попросила людей вызвать полицию. Наряд быстро приехал на место, но нападавшего в квартире уже не было. Как выяснилось, насильник попал внутрь с помощью своих ключей, следов взлома не было. Полицейские начали опрашивать потерпевшую и спрашивать, как такое могло произойти. Тогда она им рассказала, что прекрасно знает насильника.

29-летний иностранец довольно продолжительное время состоял в отношениях с её мамой. Вероятно, он подгадал момент, когда молодая девушка останется одна (её мать как раз ушла на работу). Заранее сделал дубликаты ключей. То есть для него не существовало никаких трудностей, чтобы попасть в жилище. Всё говорит о том, что он тщательно спланировал своё преступление, а положил глаз на молодую студентку уже давно.

Следователям удалось выяснить, что подозреваемый проживает в России уже много лет. Ранее он был зарегистрирован в другом регионе, а в Екатеринбург переехал примерно четыре года назад. Обосновался он вместе с матерью потерпевшей. Не так давно пара решила прекратить отношения.

Информацию о сбежавшем насильнике сразу распространили по всему городу. Полицейские начали активно искать, куда он мог скрыться. Развязка оказалась банальной. Преступник не придумал ничего более изобретательного, как попытаться поскорее уехать первым рейсом на поезде. На железнодорожном вокзале его и схватили.

Теперь ему предстоит ответить по закону за свои действия. А заодно стыдливо взглянуть в глаза бывшей возлюбленной и её дочери. Также стало известно, что ранее он уже был судим за угон автомобиля.