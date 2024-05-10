Пятница, 10 мая, 2024

Чемпион России по пауэрлифтингу погиб, упав под колёса такси

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/gibdd_66

В Верхней Пышме под колёсами такси погиб 29-летний мастер спорта по пауэрлифтингу Пётр Бородинов, сообщает E1.ru.

Бородинов выступал в соревнованиях для лиц с интеллектуальными нарушениями. 4 мая он выиграл Кубок России, в седьмой раз подтвердив свой титул.

Трагедия произошла 8 мая в саду «Сагра-1», где Пётр гостил у друга. Молодой мужчина находился в состоянии опьянения. Выйдя из такси, он упал на дорогу. Водитель, не заметив падение пассажира, проехал по нему.

— Машина начала сдавать назад, и наехала, наверное, на область шеи, — рассказал журналистам знакомый погибшего.

По предварительной информации ГИБДД Свердловской области, 51-летний водитель автомобиля «Тойота Приус», двигаясь задним ходом, не заметил лежащего на садовом участке пешехода и совершил на него наезд. Мужчина рассказал, что привёз на участок компанию нетрезвых пассажиров.

Анатолий Сень, первый тренер спортсмена, рассказал, что у него были большие задатки, но Пётр связался с плохой компанией и стал выпивать.

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