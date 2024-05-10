Опубликовано видео падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге

В интернете появилось видео с моментом падения автобуса в реку Мойка в Санкт-Петербурге. Запись опубликовал телеграм-канал Mash на Мойке.

ЧП случилось днём 10 мая. По данным СМИ, автобус, пробив ограждение, практически полностью ушёл под воду. За рулём автобуса был 44-летний Рахматшох Курбонов — сотрудник компании «Такси».

Сотрудники МЧС подняли из затонувшего автобуса 9 человек. Троих спасти не удалось, они скончались. Четверо подняты в состоянии клинической смерти, состояние двоих оценивается как тяжёлое.