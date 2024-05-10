Пятница, 10 мая, 2024

Аркадий Фомин: Правительство продолжит поддержку регионов, в том числе Рязанской области

Автор: 7info

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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин прокомментировал сегодняшнее назначение Михаила Мишустина на пост председателя правительства России.

«Сегодня Государственной Думой была одобрена внесенная Президентом кандидатура премьера правительства Российской Федерации. После изменений в Конституции это происходит впервые — это не только право утверждать кандидатуру на должность премьера, но разделение ответственности с представительной, законодательной и судебной властью за результаты деятельности правительства.

Вместе с первым зампредом правительства региона Анной Росляковой участвовали в заседании Государственной Думы в режиме ВКС. В формате видеоконференцсвязи работаем не впервые, в том числе на отчетах министров правительства Российской Федерации. Мы видим, насколько эффективно действовало правительство под руководством Михаила Владимировича в этот непростой период, как достигало тех национальных целей, которые обозначил Президент.

В ближайшие шесть лет основой работы правительства станет послание Президента Федеральному Собранию. Михаил Владимирович в числе приоритетных направлений назвал укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета страны, поддержку семей с детьми, повышение благосостояния граждан, помощь участникам СВО. Правительство продолжит поддержку регионов, в том числе Рязанской области, что даст возможность реализовать целый ряд амбициозных проектов, необходимых для ее развития».

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