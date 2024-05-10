Аркадий Фомин: Правительство продолжит поддержку регионов, в том числе Рязанской области

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин прокомментировал сегодняшнее назначение Михаила Мишустина на пост председателя правительства России.

«Сегодня Государственной Думой была одобрена внесенная Президентом кандидатура премьера правительства Российской Федерации. После изменений в Конституции это происходит впервые — это не только право утверждать кандидатуру на должность премьера, но разделение ответственности с представительной, законодательной и судебной властью за результаты деятельности правительства.

Вместе с первым зампредом правительства региона Анной Росляковой участвовали в заседании Государственной Думы в режиме ВКС. В формате видеоконференцсвязи работаем не впервые, в том числе на отчетах министров правительства Российской Федерации. Мы видим, насколько эффективно действовало правительство под руководством Михаила Владимировича в этот непростой период, как достигало тех национальных целей, которые обозначил Президент.

В ближайшие шесть лет основой работы правительства станет послание Президента Федеральному Собранию. Михаил Владимирович в числе приоритетных направлений назвал укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета страны, поддержку семей с детьми, повышение благосостояния граждан, помощь участникам СВО. Правительство продолжит поддержку регионов, в том числе Рязанской области, что даст возможность реализовать целый ряд амбициозных проектов, необходимых для ее развития».