17 мая определится обладать Студенческого кубка КВН Рязанской области

17 мая пройдет «Студенческий кубок КВН» Рязанской области (12+), который реализуется в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых».

Организатором КВН является комитет по делам молодёжи совместно с РГУ имени С. А. Есенина, Профкомом студентов РГУ имени С. А. Есенина, а также Рязанской официальной лигой МС КВН.

В игре примут участие лучшие команды вузов и ссузов Рязанской области. Они будут бороться за новый трофей. Также в рамках Кубка пройдёт Финал Лиги КВН РГУ. Команды пяти факультетов и институтов сразятся за звание чемпиона этого сезона.

Начало игры в 19:00. Пригласительные билеты можно найти в Профкомах и студенческих клубах университетов Рязани.