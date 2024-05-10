Синоптики рассказали о погоде в Рязани в ближайшие дни

11 мая в Рязани ожидается облачная с прояснениями погода, возможен кратковременный дождь. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Ветер ожидается северо-западный, скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°С, днем +10…+12°С.

12 мая также будет облачно с прояснениями. Днем местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный, северный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью по области -2…+3°С, в Рязани заморозки -1…+1°С; днем +5…+10°С, в Рязани +6…+8°С.

13 мая будет облачно, днём местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северной четверти, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°С, в Рязани -1…+1°С; днем +6…+11°С, в Рязани +8…+10°С.