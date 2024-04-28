27 апреля в областном центре прошёл массовый субботник в рамках весеннего месячника благоустройства и озеленения. Жители города и сотрудники администрации, областной и городской думы, а также представители предприятий, общественных организаций и студенты вышли на уборку городских территорий.

Субботники прошли в разных районах города, включая Лесопарк, сквер «Серая шейка», Парк Героев 1812 года, территорию у завода Рязцветмет, Скорбященский мемориальный комплекс, сквер им. Маргелова, сквер на Набережной и другие зелёные зоны.

Участники субботника собрали сухую листву, мусор и сухие ветки, подмели пешеходные дорожки и ликвидировали несанкционированные свалки. Всего в большой уборке приняли участие более 15 тысяч человек.

Субботник стал не только возможностью сделать город чище, но и важным событием, которое объединило людей и напомнило о важности заботы о природе и окружающей среде, сообщает пресс-служба администрации Рязани