Родственники погибшего в ДТП с участием Ефремова против УДО для артиста

Семья погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова выступает против его условно-досрочного освобождения (УДО). Они хотят, чтобы он отбыл весь срок — семь с половиной лет. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Родственники погибшего рязанца Дмитрия Захарова до сих пор не простили актёра и не планируют поддерживать его очередное ходатайство об УДО. По их словам, это связано с тем, что ни сам Михаил Ефремов, ни его адвокат не извинились перед ними лично.

Извинения принесли только друзья актёра.

На данный момент семья погибшего водителя-курьера считает, что Михаил должен отбыть весь срок — он истекает в середине 2028 года. Сам актёр планирует связаться с родственниками погибшего. По информации Mash, он планирует написать письмо с извинениями и передать его через адвоката.