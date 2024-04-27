Суббота, 27 апреля, 2024

Страшное пророчество Жириновского о глобальной катастрофе

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: страница Владимира Жириновского ВКонтакте

Ныне покойный основатель ЛДПР Владимир Жириновский при жизни не всеми воспринимался всерьёз. Уж очень странные и непонятные для многих вещи он говорил. Но с прошествием времени люди начинают понимать, что политик предупреждал о том, что действительно случается.

Теперь Жириновского некоторые всерьёз называют пророком. И, надо сказать, не без основания.

В одном из своих интервью, данных в 2004 году, Жириновский говорил о глобальной катастрофе, которая произойдёт через 20 лет и объединит Европу. Время прошло и мы видим, что в мире происходят события, очень похожие на описанные Владимиром Вольфовичем.

Жириновский предупредил о возможности войны между Израилем и Палестиной с использованием ядерного оружия. Второй конфликт случится между Индией и Пакистаном.

Причиной конфликтов политик назвал глобальное потепление и затопление территорий. В результате начнётся большое переселение народов, вспыхнут вооружённые конфликты.

Жириновский уверен, что после этого Европа объединится, чтобы противостоять нашествию беженцев. В чём то поможет азиатам и мусульманам.

Пока до этого ещё очень далеко. Запад практически в полном составе противостоит России, отстаивающей свои интересы с помощью проведения специальной военной операции. Говорить о каком-то единении пока точно не приходится. Но мы то теперь точно знаем, что многие вещи Жириновский предвидел…

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