Воскресенье, 28 апреля, 2024

Юрист объяснил, что делать, если машину повредили во дворе

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от prostooleh на Freepik

Если ваш личный автомобиль получил повреждения, когда стоял во дворе, важно как можно скорее вызвать полицию, чтобы задокументировать инцидент. Об этом рассказал юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, в ожидании сотрудника полиции вы можете самостоятельно зафиксировать повреждения на фото и видео. Также рекомендуется попытаться найти свидетелей инцидента и узнать, сохранилось ли что-то на камерах наружного видеонаблюдения или видеорегистраторах в соседних машинах.

Если у вас есть полис КАСКО, после обнаружения ущерба необходимо связаться со страховой компанией и следовать их инструкциям.

В случае если повреждения были нанесены неизвестным лицом или в результате природных явлений, следует обратиться в территориальный отдел МВД.

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